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Koopmeiners-Juventus ai titoli di coda: l’agente valuta le alternative

Koopmeiners-Juventus ai titoli di coda: l’agente valuta le alternative TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, è tornata alla Continassa dopo un giorno di riposo. I bianconeri hanno così messo nel mirino la sfida contro il Milan di domenica sera. Ma Spalletti deve fare i conti anche con la gestione di alcuni giocatori acciaccati. In particolare Yildiz, Holm e Thuram, ieri, hanno lavorato a parte. Il turco soffre ancora per l’infiammazione al ginocchio che lo tormenta da inizio stagione. Ma l’obiettivo di Yildiz resta quello di poter essere titolare contro il Milan. Nel corso della settimana si capirà quando Yildiz riprenderà ad allenarsi in gruppo. Anche Thuram non è al meglio ma, anche in questo caso, l’obiettivo è poterlo avere al top per la gara di domenica. Infine, c’è da monitorare la situazione di Holm che è alle prese con un sovraccarico al polpaccio. Per certi versi però, la disponibilità dello svedese e del francese sembra essere legata. Contro il Bologna, Spalletti ha inserito il numero 2 bianconero spostando McKennie in mezzo proprio al posto di Thuram. Perciò l’eventuale sostituzione del numero 19 juventino è legata a stretto giro di posta alla presenza di Holm.

McKennie e David meglio di Yildiz in zona gol.
Uno dei grandi temi della stagione della Juventus è legato al rendimento di Jonathan David. Il canadese è arrivato la scorsa estate a Torino portando con sé un buon bottino di gol realizzati al Lille. In bianconero David, però, ha fatto un po’ di fatica ma i numeri rivelano qualcosa di rilevante. Infatti, da inizio 2026 i due migliori marcatori della Juventus sono stati proprio il numero 30 juventino e McKennie, entrambi a quota 5. Mentre alle loro spalle ci sono Yildiz, Boga e Bremer. A favore del numero 10 bianconero va detto che spesso viene triplicato dalle squadre avversarie e questo non lo aiuta a trovare la via della rete. Dunque, David ha comunque dato il suo contributo in zona gol affiancando McKennie che fino ad ora è stato sicuramente uno degli uomini più prolifici per Spalletti. Adesso il canadese avrà a disposizione questo finale di stagione per incrementare il suo bottino, cercando di sfruttare l’assenza di Vlahovic che probabilmente tornerà contro il Verona ma di certo potrà giocare al massimo uno scampolo di gara. L’ultima porzione di campionato potrà essere utile a David per provare a cambiare il suo futuro, con una cessione che fino a poco fa sembrava scontata e invece le cose potrebbero cambiare.

Koopmeiners sempre più in bilico.
Teun Koopmeiners è stato l’acquisto principale del mercato della Juventus nell’estate 2024. Ma fin da subito l’olandese ha fatto fatica a lasciare il segno nella squadra bianconera. Nonostante prestazioni altalenanti, Thiago Motta non ha praticamente mai rinunciato a lui. Poi, dopo l’addio del tecnico italo-brasiliano, l’olandese ha vissuto un finale di stagione piuttosto turbolento con Tudor che non lo ha quasi mai avuto a disposizione per infortunio. Con l’inizio della stagione 2025/2026, le cose non sono cambiate e Koopmeiners, sotto la gestione del tecnico croato, ha fatto davvero fatica e le sue prestazioni non sono state di certo memorabili. Poi, con l’avvento di Spalletti, in molti credevano in un rilancio dell’olandese. Il tecnico di Certaldo lo ha schierato come braccetto in una difesa a 3. In questo ruolo Koopmeiners si è limitato a fare il compitino senza particolari picchi. Spalletti lo ha poi riportato a centrocampo e il picco massimo della stagione l’olandese lo ha vissuto con la doppietta al Galatasaray. Sembrava forse arrivata una svolta per l’ex Atalanta, ma non è stato così. Koopmeiners, nelle ultime partite, ha perso il posto giocando solo qualche scampolo di partita. Ma contro il Bologna, il numero 8 juventino non è proprio sceso in campo. Tant’è che lunedì, all’indomani della sfida contro i rossoblù, il suo agente è stato alla Continassa. Le parti si sono ritrovate faccia a faccia per palesare il futuro di Koopmeiners. Ma sembra difficile che l’olandese nella prossima stagione possa vestire ancora la maglia della Juventus.

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