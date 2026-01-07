De Roon certo: "L'Atalanta sta tornando, si sente". E su Palladino: "Con lui c'è entusiasmo"

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato nel post-vittoria (2-0) contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Oggi vittoria importantissima, soprattutto dopo la Roma, dà continuità e contro un avversario molto vicino. Abbiamo messo in grande difficoltà il Bologna, nel primo tempo tanto palleggio e palle lunghe dove abbiamo trovato spazio. Lo abbiamo creato attorno a Krstovic. Oggi abbiamo meritato di vincere".

L'Atalanta sta tornando?

"Si sente, già da quando è entrato Palladino ci ha portato entusiasmo e la voglia di combattere con i nostri compagni, di dimostrare che se sei meglio, giochi al posto dell'altro. Vedi Krstovic: non ha giocato per tanto tempo, gioca e fa doppietta per dimostrare che deve giocare al posto di Scamacca. Questo spirito deve essere dentro lo spogliatoio. Dobbiamo portarlo sabato contro il Torino".

Cos'è scattato rispetto a prima per ritrovarsi? L'allenatore o gli allenamenti?

"Abbiamo parlato con Palladino l'altro giorno, l'allenamento è abbastanza impegnativo. Le vittorie danno entusiasmo e fiducia, ma credo agli allenamenti. Oggi abbiamo preparato bene la partita, quando vedi in campo che queste cose vanno ed escono bene, ti dà fiducia di giocare sempre con voglia. Credo soprattutto di giocare in avanti, c'è mancato a inizio anno. Anche i ragazzi in attacco sono pronti a ricevere palla e non finiscono in fuorigioco. Poi le vittorie aiutano".