De Roon è già un leader della Roma: "Conosco Gasp per questo do tanti consigli ai giovani"

La Roma mette alle spalle la delusione di Champions contro il Real Madrid e contro il Genoa torna a vincere 2-0 all’Olimpico. Un successo di cui ha parlato Marten De Roon ai microfoni di Sport Mediaset nel post match: “Era abbastanza facile rialzarsi dopo la gara di mercoledì perché la prestazione c’era stata. Sì, c’era delusione per come avevamo preso i gol ma eravamo contenti della partita. Oggi avevamo tanti giovani in campo, hanno dimostrato qualità e voglia. Il Genoa si è difeso bene, ma noi siamo stati maturi ad attaccare con pazienza e, soprattutto dopo il gol del vantaggio, abbiamo giocato un gran secondo tempo”.

Nonostante De Roon sia arrivato in estate, si sente già un leader di questa squadra: “Conoscendo il gioco di Gasperini, i suoi pensieri, le sue idee, a me fa piacere dare una mano ai giovani, parlargli per fargli capire cosa vuole da loro il Mister. Ci sono anche alcuni ragazzi nuovi che ancora non parlano bene italiano e io li aiuto con l’inglese. Dove posso dare una mano io ci sono. Ho ancora tanta voglia di dimostrare come calciatore, per ora sta andando bene. Sono contento per queste tre partite giocate, ora devo dare continuità”.

Gasperini nel post partita ha detto che non vuol parlare di Scudetto perché il gruppo deve lavorare, parole che rispecchiano il pensiero di De Roon: “Stimo il Mister e sono d’accordo con lui. Non dobbiamo avere troppe aspettative. Noi vogliamo vincere e arrivare in alto, ma con il nostro percorso che deve procedere di partita in partita. Verso aprile-maggio vedremo dove siamo arrivati”.