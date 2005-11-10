Roma, De Roon: "Reazione importante dopo il Real, vedo una squadra molto forte"

Marten De Roon, centrocampista della Roma, è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria per 2-0 sul Genoa: "Conosco così bene il gioco di Gasperini, che posso aiutare anche gli altri ragazzi. Oggi in campo c'erano tanti giovani, avendo esperienza posso farlo. Il gruppo mi ha accolto subito come uno di loro, è stato fantastico e sono veramente contento di essere qua".

La Roma è la principale antagonista dell'Inter?

"Io vedo la Roma molto forte, tutti parlano di anti-Inter ma noi ci stiamo concentrando su noi stessi. La partita di Como e quella di oggi dimostrano che stiamo crescendo, vincere questo tipo di partite dà molta fiducia. In Champions c'è stato un calo nel finale, da quello dobbiamo imparare ma la reazione di oggi è stata importante. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare".

Cosa pensi dello striscione dei tifosi dell'Atalanta?

"Onestamente non voglio tornare più indietro su quello che è successo, mi è dispiaciuto per lo striscione però tutti sono liberi di dire la loro opinione. Io voglio tanto bene all'Atalanta, ho vissuto gli anni più belli della mia vita lì però adesso sono un giocatore della Roma anche se sono sempre un loro simpatizzante. Le polemiche, purtroppo, fanno parte del calcio".