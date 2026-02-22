Parma, Delprato: "Non si può abbassare la guardia, affrontiamo una squadra fortissima"
Il capitano del Parma Enrico Delprato è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio a San Siro contro il Milan. Queste le sue considerazioni:
Quanto vi aiuta arrivare a una partita così difficile dopo due vittorie cruciali?
Sicuramente aiuta tanto, le due vittorie hanno dato morale ma sappiamo che in questo campionato non si può mai abbassare la guardia. La classifica non ci interessa, non la guardiamo, pensiamo a raggiungere il prima possibile la salvezza. Se abbassi la determinazione e la fame si complicano le cose, oggi ci aspetta una partita difficile contro una squadra fortissima, daremo il massimo per portare a casa punti.
