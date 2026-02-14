Fiorentina, Commisso chiama Ferrari e Paratici: "Mio padre sarebbe stato orgoglioso"

La Fiorentina ha vinto con merito una partita molto complicata in casa del Como, espugnando il Sinigaglia con il risultato di 2-1. Al termine dell'incontro, come fa sapere il club gigliato, il presidente Giuseppe Commisso ha chiamato il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici.

Molto felice per il successo, si è voluto congratulare con tutta la squadra: "Mio padre Rocco sarebbe stato orgoglioso di una vittoria come questa. Adesso avanti così, partita dopo partita". Anche la signora Catherine nel corso della telefonata ha fatto i complimenti al mister Paolo Vanoli e a tutti i ragazzi.