Di Canio sulle critiche a Lautaro: "Se dite che è fra i top-5 d'Europa cosa vi aspettate?"

Nella straripante vittoria che l'Inter ha ottenuto sabato a San Siro contro il Como c'è stata ancora una volta la firma del capitano Lautaro Martinez. Il Toro sembra aver messo alle spalle definitivamente gli alti e bassi che più di qualcuno gli imputava negli ultimi mesi, anche se è facile notare come il suo apporto alla causa ci sia sempre, al di là delle reti realizzate.

In merito a questo tema è intervenuto l'ex attaccante Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky Sport ha riflettuto sul numero 10 argentino offrendo un punto di vista differente su di lui, valutando anche la considerazione generale che si ha su di lui.

Di Canio infatti ha fatto notare parlando di lui: "Cosa vi aspettate se dite che è uno dei migliori 5 attaccanti d'Europa? L'anomalia su Lautaro c'è quando non fa queste cose (in riferimento al gol al Como, n.d.r.). Non può passare 2-3 mesi così. Tutti sono criticabili: guardate Haaland che fa 32 gol in 32 partite e qualcuno gli dice che non è decisivo. Per Lautaro, che è un giocatore bravo, non è che guardiamo il pelo nell'uovo: il fatto è che non segnava, e non giocava neanche così bene. Vuol dire che c'è un ambiente dove ogni tanto ci si sente belli, bravi, fortissimi, magari ci si siede un attimo. Siamo forti? Dimostriamolo con una corsa in più, una diagonale in più. L'Inter ha fatto 4 gol ieri: è l'unica squadra che quando domina, domina".