Genoa, Vitinha: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più. Con la Roma per vincere"

3 gol e 2 assist. E' lo score di Vitinha da quando in panchina è arrivato Daniele De Rossi. L'attaccante del Genoa però non ha intenzione di accontentarsi perché "fare gol è la cosa che mi rende più felice. Lo vogliamo sia io sia l’allenatore" ha sottolineato il portoghese nel corso di un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Se gioco - ha proseguito - dove conta fino ad un certo punto. È vero che mi sono sentito sempre un numero 9, avere qualche responsabilità differente va bene. Per me l’importante è sapere di aver fatto il massimo e anche di più".

Il 9 rossoblù ha sottolineato come la squadra stia bene e si senta leggera anche se i punti dare fare per stare tranquilli sono ancora tanti: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più, sono sicuro che anche quando la classifica sarà a posto noi vorremo continuare a vincere per crescere. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo il più rapidamente possibile.

Con De Rossi e Lopez (Chief of Football, ndr) ci sentiamo più forti, in campo le cose ci sembrano più semplici. E anche i nuovi hanno portato qualità". E domenica c'è la Roma: "Stiamo lavorando tanto e forte. Partita durissima, ma in casa nostra. E abbiamo tanta voglia di vincere".