Virtus Entella-Cesena 3-1, le pagelle: Karic incanta. Cerri, lampo nel buio

Risultato finale: Virtus Entella-Cesena 3-1

VIRTUS ENTELLA

Colombi 6 - Non può nulla sulla zampata ravvicinata di Cerri, per il resto è impeccabile. Una parata decisiva nel primo tempo tiene a galla i suoi prima della goleada.

Parodi 6 - Gara ordinata e senza sbavature, controlla la fascia destra con attenzione. Dal 65’ Del Lungo 5,5 - Si perde Cerri in occasione del gol che riapre il match.

Alborghetti 6,5 - Un muro. Di testa le prende tutte lui, annullando sistematicamente i tentativi di cross degli avversari.

Marconi I. 6,5 - Esperienza da vendere. Guida la difesa con autorità e non concede mezzo metro a Shpendi nel primo tempo.

Debenedetti 6 - Un po' impreciso in fase offensiva, ma preziosissimo in ripiegamento. Dall’88’ Turicchia s.v. - Pochi minuti nel finale a risultato acquisito.

Squizzato 7 - Il cervello della squadra. Recupera una quantità industriale di palloni. Dall’88’ Nichetti s.v. - Ingresso per far scorrere il cronometro.

Karic 7,5 - Sblocca il match con un inserimento perfetto concluso con un gran tiro. Polmoni e qualità, domina il centrocampo sovrastando i dirimpettai.

Di Mario 6,5 - Una spina nel fianco costante per la difesa del Cesena. Ara la fascia sinistra e sforna cross a ripetizione.

Bariti 6 - Gara di sacrificio, corre per due garantendo equilibrio tattico. Dal 65’ Mezzoni 6 - Entra con il piglio giusto, aiutando a contenere la reazione ospite.

Franzoni 6,5 - Non segna ma fa segnare. Suo il lavoro sporco che libera spazi per Cuppone e Karic.

Cuppone 7,5 - Il gol del 2-0 è un mix di cattiveria e tecnica. Fa reparto da solo e fa impazzire la difesa romagnola. Dal 76’ Tirelli 7 - Impatto devastante: entra e dopo pochi minuti chiude la partita col gol del 3-1. Cecchino.

Andrea Chiappella 8 - Partita preparata divinamente. Incarta il Cesena con un pressing asfissiante e ripartenze letali. Vittoria strameritata.

CESENA

Klinsmann 5 - Prende tre gol su cui ha poche colpe specifiche, ma la sensazione di insicurezza contagia il reparto.

Ciofi 5 - Sempre in ritardo su Di Mario, vive una serata da incubo sulla sua fascia di competenza.

Amoran 5 - Si fa anticipare secco da Cuppone in occasione del raddoppio. Troppo morbido nei duelli chiave.

Mangraviti I. 4,5 - Disastroso. Sbaglia i tempi di uscita sul primo gol e va in confusione totale nella ripresa.

Ciervo 5,5 - Prova qualche strappo in velocità, ma sbatte regolarmente contro il raddoppio di marcatura dell'Entella.

Bisoli 6 - L'ultimo ad arrendersi. Ci mette il cuore e la grinta, ma predica nel deserto in mezzo al campo.

Bastoni 5 - Fantasma. Non riesce mai a trovare la posizione tra le linee e viene sostituito giustamente. Dal 71’ Vrioni 5 - Non riesce a dare la scossa sperata, si vede poco.

Francesconi 5 - Travolto dal dinamismo di Karic e Squizzato, non vede mai il pallone. Dal 46’ Berti 6 - Porta un po' di vivacità e tecnica, provando ad accendere la luce in un centrocampo spento.

Frabotta 5 - Spinge poco e difende male. Bariti lo costringe a stare basso e lui va in affanno. Dal 64’ Corazza 5,5 - Entra per aumentare il peso offensivo ma non riceve palloni giocabili.

Olivieri 5 - Mai pericoloso, ingabbiato dalla difesa ligure. Dal 46’ Castrovilli 5 - La sua qualità si vede a sprazzi, ma è troppo isolato per cambiare l'inerzia del match.

Shpendi 5 - Annullato da Marconi. Partita pesantemente condizionata dal suo infortunio. Dal 46’ Cerri 6,5 - L'unico lampo del Cesena. Segna il gol della bandiera e crea qualche grattacapo col suo fisico.

Michele Mignani 4,5 - Squadra scesa in campo senza la giusta cattiveria. I cambi arrivano, ma l'atteggiamento iniziale è stato troppo passivo.