La Fiorentina parla con Dodo, DAZN sprinta per avere i Mondiali: le top news delle 22

Anche i Mondiali del 2026, organizzati negli Stati Uniti, Canada e Messico, potrebbero essere trasmessi in Italia da Dazn, già principale emittente del campionato di Serie A. È quanto riferisce Calcio e Finanza, che spiega come la piattaforma britannica sarebbe vicina a chiudere per l’acquisizione dei diritti della competizione, che trasmette già in Spagna e Giappone. Da capire, se ci sarà la fumata bianca, come Dazn gestirebbe la trasmissione della rassegna iridata: il broadcaster scelse la distribuzione gratuita per il Mondiale per club, in condivisione con Mediaset.

La Fiorentina è pronta a muoversi sul fronte rinnovi, a partire da quello di Dodo. Il laterale brasiliano sembrava destinato a partire a inizio mercato, ma la questione è rientrata e oggi il club viola confida di arrivare a dama. Nelle ultime settimane i contatti tra le parti hanno ripreso consistenza, segnale di un clima tornato favorevole e di una volontà condivisa di proseguire insieme. L'Inter pensa al 23enne terzino svedese Daniel Svensson, rivalutato dalla cura Niko Kovac e diventato un perno del suo Borussia Dortmund. Il club è fondamentalmente restio a cedere il suo terzino; ciononostante, secondo la Bild, il club giallonero potrebbe aprire alle trattative qualora arrivassero proposte importanti.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a SportMediaset prima della sfida contro il Napoli di Coppa Italia, elogiando ancora il lavoro di Cesc Fabregas: "E' già successo che qualcuno ce lo chiedesse, Cesc è un fuoriclasse e lo è di più da allenatore. Siamo in luna di miele, è un valore aggiunto per il prossimo futuro. La nostra idea è di crescere di settimana in settimana attraverso il lavoro di Cesc, e della squadra. Dove arriveremo non lo possiamo sapere ma l'ambizione è illimitata. Tutte le volte vogliamo alzare l'asticella".