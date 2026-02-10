Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sampdoria, Gregucci: "Punizione del 3-3 inventata. La squadra ha fatto ottime cose"

Sampdoria, Gregucci: "Punizione del 3-3 inventata. La squadra ha fatto ottime cose"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 22:03Serie B
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

Al termine del match contro il Palermo, il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi:

Soddisfazione per la prestazione o l'insoddisfazione per la rimonta finale?
"Un po' l'una e un po' l'altra. La squadra ha fatto la miglior prestazione casalinga. Abbiamo subito secondo me una punizione sul finale che, da lontano, mi sembrava un intervento regolare. Da ciò nasce l'episodio che il Palermo, squadra fatta per vincere il campionato e forse lo vincerà, ti crea difficoltà. Spiace per l'andamento della gara ma faccio i complimenti sinceri alla squadra che ha fatto delle ottime cose".

Inzaghi ha detto che è d'accordo con De Rossi sull'utilizzo del VAR.
"Ognuno tira acqua al suo mulino. Io ho portato una punizione inventata e lui un altro episodio. I ragazzi hanno fatto una partita complicata con tante gare nella gara. Abbiamo preso gol su piazzato, un po' per merito loro perché quando metti quattro giocatori di peso, ti arriva un piazzato e ne salgono altri tre. Poi sull'ambizione di questo campionato il Palermo penso che lo vincerà perché ha giocatori che conoscono questa categoria. Noi dovremo finire di assembleare una squadra che abbiamo preso 15-20 giorni fa".

Passo avanti nel gioco.
"C'è un passo avanti. Nell'assemblare i giocatori c'è una progressione, ho la certezza che l'anima della squadra esiste, qualche giocata l'ho vista come la voglia di essere compatti. C'è da migliorare l'aggressione in avanti. Abbiamo riempito di più l'area e abbiamo avuto anche la palla del 4-1. Qualche passo avanti c'è però secondo me sabato arriva una partita che abbiamo sempre apostrofato come importantissime".

TMW - Le ha detto qualcosa Di Pardo sull'occasione del calcio di punizione decisivo?
"Alla mia veneranda età sono riuscito a vederlo dall'altra parte del campo, mi sono accorto che fosse un intervento tanto pulito. E' una situazione dove l'arbitro ha sbagliato. Purtroppo per noi è stata decisiva".

Il cambio di Henderson?
"Aveva anche i crampi. Perché alla fine c'è la gestione, il cambio tattico di solito avviene attorno al minuto 60. I cambi degli ultimi cinque minuti è perché qualcuno sta raschiando il barile e se hai qualche slot devi raschiare il barile".

Questo pareggio può creare problemi a livello mentale?
"Io andrei su una via di mezzo fra l'essere depresso ed essere esaltato per la gara. Abbiamo, secondo me, ribaltato il campo con qualità. Sono soddisfatto di quello che ho visto, l'andamento della gara mi lascia amaro in bocca".

Begic si sta guadagnando la titolarità?
"Lavoriamo tutti i giorni per la Sampdoria. Ognuno si guadagna il posto con molta serietà, la squadra con l'atteggiamento lo riconosce. 10 minuti alla Sampdoria sono tanta cosa e bisogna riempirli con contenuti importanti".

Cosa è successo in seguito all'espulsione di Foti?
"A volte si alza Foti. Io faccio fatica e devo urlare dall'altra parte. Stavamo parlando con i nostri giocatori, tutto qui".

Articoli correlati
Sampdoria, si attende il deferimento di Gregucci e Foti. Ma il club non patteggerà... Sampdoria, si attende il deferimento di Gregucci e Foti. Ma il club non patteggerà
Sampdoria, Gregucci: "In questa categoria chi subentra fa la differenza" Sampdoria, Gregucci: "In questa categoria chi subentra fa la differenza"
Modena-Sampdoria 1-2, le pagelle: ecco Brunori e Begic, Beyuku entra male Modena-Sampdoria 1-2, le pagelle: ecco Brunori e Begic, Beyuku entra male
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: "Non ricordo una parata di Sorrentino. Arriveremo ai 45 punti"... Padova, Andreoletti: "Non ricordo una parata di Sorrentino. Arriveremo ai 45 punti"
Carrarese, Padovano: "C'era rigore su Rubino, abbiamo fatto 22 tiri ma non è bastato"... Carrarese, Padovano: "C'era rigore su Rubino, abbiamo fatto 22 tiri ma non è bastato"
Venezia, Stroppa: "Stasera abbiamo sbagliato davvero tanto," Venezia, Stroppa: "Stasera abbiamo sbagliato davvero tanto,"
Catanzaro, Aquilani: "Pescara bella squadra, oggi i nostri meriti sono tanti" Catanzaro, Aquilani: "Pescara bella squadra, oggi i nostri meriti sono tanti"
Padova-Carrarese 1-0, le pagelle: Lasagna mortifero, Abiuso con le polveri bagnate... Padova-Carrarese 1-0, le pagelle: Lasagna mortifero, Abiuso con le polveri bagnate
Venezia-Modena 0-2, le pagelle: Adorante in ombra, De Luca dominante Venezia-Modena 0-2, le pagelle: Adorante in ombra, De Luca dominante
1367 giorni dopo. Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia, ma il Pescara va ancora... 1367 giorni dopo. Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia, ma il Pescara va ancora ko
Reggiana-Mantova 1-0, le pagelle: Charlys lo fa bellissimo, Mancuso delude Reggiana-Mantova 1-0, le pagelle: Charlys lo fa bellissimo, Mancuso delude
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
4 Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost
5 Fiorello a sorpresa: "La Lazio verrà acquistata entro Primavera. E so anche da chi"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine top news n.1 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.2 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.3 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.4 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
Immagine top news n.5 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.6 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.7 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Lukaku sbaglia dal dischetto: è solo l'ottavo errore in carriera. E il Maradona lo applaude
Immagine news Serie A n.2 Napoli-Como, è 1-1 al 90': i quarti di finale di Coppa Italia si decideranno ai calci di rigore
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, giovedì il verdetto su Scamacca e De Ketelaere: domani ultimo giorno di riposo
Immagine news Serie A n.4 Lukaku in campo in Napoli-Como: il belga ritrova Diego Carlos dopo quel Siviglia-Inter
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina terzultima, ma Maiellaro pensa positivo: "Fagioli e agli big ci salveranno"
Immagine news Serie A n.6 Repice a RBN: "La Juve si giocherà la Champions con Roma e Como. E sarà dura"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Non ricordo una parata di Sorrentino. Arriveremo ai 45 punti"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Padovano: "C'era rigore su Rubino, abbiamo fatto 22 tiri ma non è bastato"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "Stasera abbiamo sbagliato davvero tanto,"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Aquilani: "Pescara bella squadra, oggi i nostri meriti sono tanti"
Immagine news Serie B n.5 Padova-Carrarese 1-0, le pagelle: Lasagna mortifero, Abiuso con le polveri bagnate
Immagine news Serie B n.6 Venezia-Modena 0-2, le pagelle: Adorante in ombra, De Luca dominante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ora la firma dell'ex Avellino
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Immagine news Serie C n.4 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie C n.5 Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano