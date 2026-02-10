Serie B, colpaccio del Modena in casa del Venezia. Torna alla vittoria la Reggiana
24ª GIORNATA
Martedì 10 febbraio 2026
Sampdoria – Palermo 3-3
45+2' aut. Abildgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90+3' Ceccaroni (P)
Virtus Entella - Cesena 3-1
26' Karic (VE), 53' Cuppone (VE), 78' Cerri (C), 82' Tirelli (VE)
Padova - Carrarese 1-0
29' Lasagna
Pescara - Catanzaro 0-2
30' Iemmello, 79' Alesi
Reggiana – Mantova 1-0
9' Charlis (R)
Venezia – Modena 0-2
27' Tonoli, 30' Beyuku
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
La classifica
Venezia 50
Monza 47*
Frosinone 46*
Palermo 45
Catanzaro 38
Modena 37
Cesena 37
Juve Stabia 35*
Carrarese 30
Südtirol 29*
Padova 29
Empoli 28*
Avellino 28*
Sampdoria 26
Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 21*
Bari 20*
Pescara 15
* una gara in meno