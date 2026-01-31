Di Vaio: "Coppa Italia emozione più grande della mia carriera. Chiesi a Italiano di giocare"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha concesso una lunga intervista a DAZN per ripercorrere la sua carriera. Tra i tanti temi toccati, c'è ovviamente anche la storica vittoria della Coppa Italia della passata stagione:

"La vittoria della Coppa Italia è stata senza dubbio la più grande emozione della mia carriera, compresa la carriera quella da giocatore. È stata la vittoria di una città intera: tutta Bologna è venuta a Roma, tutta Bologna aspettava questo momento, tutta Bologna aveva sofferto per anni... Aver ridato un trofeo a Bologna, alla città e al club, è stato incredibile. Ripenso soprattutto al prima, all'immagine in cui salgo su in campo e trovo i 30.000 bolognesi già sugli spalti. Ho chiesto al mister se potesse farmi fare almeno minuti (ride, ndr)".