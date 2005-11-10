Nella sua intervista rilasciata ieri a TMW, Omari Hutchinson è andato giù molto deciso su due questioni importanti. La prima riguarda l'obiettivo stagionale di squadra, per il quale non ha alcuna intenzione di nascondersi sotto frasi da zero a zero: "Se crediamo nello Scudetto? Certo, perché abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa, e anche se ci manca ancora qualche dettaglio in certi momenti, credo che stiamo costruendo proprio su questo. Penso che gli allenatori e lo staff tecnico ci stiano guidando benissimo. Una volta che i meccanismi scatteranno alla perfezione, faremo grandi cose”.

IL RISCATTO E LE CIFRE

La seconda questione, invece, lo riguarda direttamente: il riscatto. Anche su questo aspetto, Hutchinson non ha girato troppo attorno: "Credo di star facendo molto bene. Il mister è contento, ma penso che ci sia ancora tantissimo da fare. Sto trovando i miei minuti. Voglio continuare a spingere per guadagnarmi un posto da titolare fisso, ma credo che tutti stiano facendo bene. Spero proprio di restare al Milan. È il mio sogno. Voglio fare bene in questa stagione e sperare di guadagnarmi un contratto qui. Mi ci vedo a giocare qui per un po' di tempo”. L'operazione con il Nottingham Forest si è chiusa in prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto a 50 milioni. Tantissimi, evidentemente. Ma siamo solo all’inizio e Hutchinson ha tutto il tempo per mettersi in mostra.