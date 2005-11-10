"Economicamente gli USA fanno fare un salto di qualità", il centrocampista del Modena Gaston Brugman intervistato nel corso della trasmissione ‘Gialli di Sera’ su TRC ha spiegato così la scelta di andare a giocare in Major League Soccer dove ha vestito le maglie di Los Angeles Galaxy e Nashville: "In quegli anni ho avuto qualche problema a Parma, dove mi hanno detto che dovevo andare via a pochi giorni dalla fine del mercato dopo avermi promesso di essere capitano. - spiega l'uruguayano come riporta Parlandodisport.it - A quel punto sono andato al Real Oviedo, esperienza molto bella, sono stato benissimo in Spagna, con una tifoseria molto legata al club e per poco non siamo entrati nei playoff".

Il salto oltreoceano

"Dopo quell’esperienza mi sentivo maturo per fare la scelta di andare in America con un contratto lungo, quella dei LA Galaxy era una proposta da parte della squadra che ha vinto di più in MLS, ma da anni non entrava ai playoff. Volevano tornare a vincere e abbiamo vinto l’ultimo anno in cui sono rimasto lì.- prosegue Burgman - In precedenza sono stato vicino all’Atletico Madrid dopo il secondo anno a Pescara, mi sono rotto il crociato e purtroppo è andata così".

Sul ritorno al Pescara

Il classe '92 poi spiega il perché abbia deciso di tornare al Pescara nello scorso gennaio: "Dopo gli USA avevo bisogno di stimoli, mi mancava sentire che le partite contano veramente e per questo ho scelto di tornare a Pescara, siamo stati molto vicini a fare un’impresa quasi impossibile. Col Pescara ho un legame che dura da anni e lì mi sento sempre a casa.