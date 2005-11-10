L’Hellas Verona guarda in Brasile per rinforzare la propria difesa e in particolare la corsia destra. Secondo quanto riferito da Portal do Gremista il club veneto avrebbe bussato alla porta del Goias per chiedere informazioni in vista di gennaio sul terzino classe 2004 Diego Caito attualmente in prestito al Gremio. Un prestito che scadrà a fine dicembre con il giocatore che dunque farà ritorno alla casa base da cui poi potrebbe prendere il volo verso l’Europa.

Concorrenza importante per Diego Caito

La concorrenza per il difensore non manca visto che l’Hellas potrebbe trovarsi a fare i conti con il Sassuolo e con l’Atletico Madrid che starebbero attenzionando il brasiliano che col Gremio ha collezionato 4 presenze con un gol all’attivo nel massimo campionato del paese sudamericano.

C’è anche il problema del passaporto

Oltre alla concorrenza dei due club sopraccitati c’è un altro problema che il club scaligero dovrebbe risolvere per portare in gialloblù Diego Caito: quello del passaporto. In Serie B infatti non si possono tesserare giocatori extracomunitari provenienti dall’estero per cui o il brasiliano nei prossimi mesi otterrà un passaporto comunitario o l’affare è destinato a non decollare. A meno che il Sassuolo non decida di tesserarlo per poi girarlo in prestito all’Hellas. Si tratta però di scenari difficili da ipotizzare in questo momento.