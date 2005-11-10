Juventus Women, Girelli torna a Vinovo: allenamento con le sue ex compagne
Daniel Uccellieri
La Juventus Women ha ripreso il lavoro a Vinovo in vista della prossima sfida contro il Leuven. Le bianconere arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo la grande rimonta contro l'Inter, una vittoria che ha permesso alla squadra di Isaac Guerrero di rafforzare ulteriormente la propria fiducia.
Dalla seduta di allenamento arrivano indicazioni positive anche sul fronte dei recuperi: Khelifi e Pinto sono infatti tornate a disposizione e hanno ripreso a lavorare insieme al resto del gruppo. Due rientri importanti per il tecnico, che potrà così contare nuovamente su entrambe in vista del prossimo impegno.
A Vinovo, intanto, c'è anche una gradita presenza. Cristiana Girelli, ex attaccante bianconera oggi impegnata nel campionato americano, ha scelto di allenarsi con le sue ex compagne per mantenere la condizione fisica.