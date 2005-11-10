Un comunicato breve ma con una notizia chiara. Moise Kean si è infortunato un'altra volta, in allenamento, e dovrà rimanere ai box per altro tempo. Il Como ha messo un punto alle voci che iniziavano a circolare proprio sulle condizioni fisiche dell'ex Fiorentina. Lo ha fatto anche per tutelare il giocatore stesso, che non sta certo attraversando un periodo semplice, visto il tempo trascorso totalmente in infermeria dal 2 ottobre in poi. E chissà per quanto ne avrà ancora il centravanti della nostra Nazionale, visto che nella nota diramata dal suo attuale club si parla soltanto di ulteriori accertamenti ancora da svolgere. In tutto questo, guardando oltre, sabato alle 15 il Como ospiterà il Cagliari ed è quindi già arrivato il momento di iniziare a pensare al mese di fuoco che avrà come protagonista anche la squadra di Fabregas.

Douvikas unico centravanti per 8 partite in 28 giorni

Quello che inizierà proprio sabato e che terminerà il weekend del 19-20 dicembre sarà un ciclo terribile per le squadre impegnate anche in Europa. Il Como avrà la bellezza di 8 partite da giocare in appena 28 giorni e vien da sé che i vari allenatori, compreso lo spagnolo, dovranno essere praticamente scientifici nel dosare le forze dei propri giocatori, per evitare infortuni o acciacchi che peserebbero tantissimo in questa fase. Tasos Douvikas, però, non potrà essere preservato più di tanto, proprio perché la sua alternativa, unica vera alternativa, Moise Kean, non ci sarà.

Nico Paz adattato e lo sguardo verso gennaio

Da quando l'ex Fiorentina si è infortunato Douvikas ha giocato tutte le partite in campionato, sei in totale, sempre da titolare e senza mai essere sostituito, mentre in Champions League, in Olanda contro il Feyenoord, Fabregas lo lasciò inizialmente in panchina e al suo posto, da falso nove, toccò a Nico Paz, che però non incise più di tanto. Serviranno nuove idee per far rifiatare il bomber greco, fino all'inizio del calciomercato. In quel momento il Como dovrà valutare due cose molto attentamente: la prima riguarda Kean e il suo recupero. Se tutto dovesse andare per il verso giusto e il rientro dovesse essere davvero vicino non ci saranno urgenze, ma in caso contrario il club lariano dovrà intervenire, prendendo un altro centravanti. Nonostante i 35 milioni più bonus spesi a fine agosto per strappare Kean alla Fiorentina.