Il 18 novembre del 2001, allo stadio Bentegodi, Verona entra in una nuova dimensione. È una delle pochissime città italiane ad avere ad avere avuto un derby in Serie A. Da una parte l'Hellas di Alberto Malesani, con il tridente Camoranesi, Frick e Mutu, più un subentrante Gilardino. Dall'altra parte il Chievo dei miracoli, guidato da Delneri con i soliti Corradi e Marazzina davanti, Corini e Perrotta in mezzo al campo e Manfredini Eriberto - prima di ritornare a essere Luciano - sulle fasce.

Spettacolo

La partita è divertente, entrambe le squadre sono in alto e gli spettatori sono 38 mila sugli spalti. Sono cifre alte per quei tempi, con San Siro che è costantemente mezzo vuoto. Il gol del vantaggio clivense è firmato da Eriberto, poi un rigore di Corini firma il due a zero. Al quarantesimi Oddo suona la carica, anche lui su rigore. Nella ripresa è un autogol di Lanna e poi il gol di Camoranesi a concludere il 3-2 finale per l'Hellas. Malesani sotto la curva: non sa che una squadra fortissima retrocederà comunque.

Hellas Verona-Chievo 3-2

Marcatori: 33′ Eriberto, 37′ rig. Corini, 40′ rig. Oddo, 70′ aut. Lanna, 72′ Camoranesi.

HELLAS VERONA

Ferron, Gonnella (65’ Salvetti), Zanchi, P. Cannavaro, Oddo, Italiano, L. Colucci, Seric, Camoranesi (86’ Dossena), Frick (77’ Gilardino), Mutu.

Allenatore: Malesani.

CHIEVO VERONA

Lupatelli, Lanna, Legrottaglie, D’Anna, Foglio, Manfredini (81’ Beghetto), Corini, Perrotta, Eriberto (66’ Mayele), Corradi (73’ Cossato M.), Marazzina.

Allenatore: Delneri