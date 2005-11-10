Empoli-Pisa, i tifosi ospiti potranno andare al Castellani. Ma solo se tesserati
Tommaso Maschio
Alla fine i tifosi del Pisa potranno andare a Empoli sabato prossimo per assistere al derby in programma alle 19:30 al Castellani. Ma sarà necessaria la tessera del tifoso. Fino a oggi infatti i nerazzurri erano rimasti in sospeso e in attesa di capire se la trasferta venisse aperta o meno dopo che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la determinazione numero 42 del 9 Novembre, aveva rinviato il giudizio sull’incontro, chiedendo ulteriori approfondimenti sui profili di rischio e disponendo nel frattempo di non avviare la vendita dei biglietti.
Lo riferisce Sestaporta.news sottolineando come per la tifoseria pisana si tratti dell’ennesima trasferta in ci scatta l’obbligo della tessera del tifoso per acquistare il biglietto: era già accaduto infatti per le sfide di Firenze in Coppa Italia, Mantova, Vicenza e Avellino in campionato.