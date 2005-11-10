Kerim Alajbegovic è arrivato alla Juventus da diciottenne e, nonostante gli alti e bassi, ha avuto un buon impatto con la realtà. Nove volte impiegato da titolare nelle quattordici partite giocate, due gol e un assist. Con il peso addosso di dovere sostituire Kenan Yildiz non era certo semplice, anche perché è stato pagato una cifra tutt'altro che banale (30 milioni più 5 di bonus), passando da un club come il Salisburgo alla Juve. Anche qui, non è un passaggio scontato, perché c'è chi ne rimane schiacciato.

Voglia di rimanere

L'intenzione è quella di restare ancora a lungo in bianconero. La scelta fatta in estate sta pagando, soprattutto in termini di presenze e di minutaggio. Serve per crescere, anche perché spesso i giocatori della sua età vengono prestati in Serie B - ma non poteva essere il suo caso - oppure semplicemente lasciati lì nelle retrovie, un po' come quanto successo a Vasiljie Adzic nell'ultimo periodo.

Alajbegovic così è contento di restare. Le ottime prestazioni con la Nazionale fanno il paio con quanto sta già mostrando alla Juve, sempre ammettendo e non concedendo che si tratta di un teenager alla prima vera esperienza in un club che dovrebbe, almeno sulla carta, essere la massima espressione del calcio italiano.