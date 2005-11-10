L’Avellino è tornato ad allenarsi in vista della sfida casalinga contro il Mantova di domenica pomeriggio con il tecnico Alessandro Nesta che potrebbe recuperare il centrocampista Dimitrios Sounas che si è allenato con la squadra in campo dopo le terapie per un problema muscolare sostenute nella scorsa settimana. Saranno invece ancora assenti Favilli e Di Maggio, mentre per Faticanti e Moruzzi bisognerà capire come torneranno, nella giornata di domani, dagli impegni dell’Italia Under 21.

Preoccupa Iannarilli: domani nuovi esami

A preoccupare il tecnico sono però le condizioni del portiere Antony Iannarilli che ha accusato un problema muscolare nel corso del riscaldamento e non ha svolto la seduta con i compagni rientrando in anticipo negli spogliatoi. Il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore a controlli ed esami per comprendere la natura dell’infortunio, la sua entità e gli eventuali tempi di recupero. Lo riferisce Ottopagine.