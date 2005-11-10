Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato ai microfoni di Rete 8 soffermandosi anche sulla notizia del fine settimana in Serie C: il ritorno in campo dell'ex Pallone d'Oro Ronaldinho con il Ravenna in occasione del derby col Forlì. Per il brasiliano la maglia da titolare, 45 minuti in campo con il passaggio per il gol di Donati, e la promessa di tornare se il presidente lo chiamerà nuovamente. "Ero curioso e ho visto la partita. Se gli dai la palla sui piedi è un fenomeno, ma per il resto, come se avessi giocato io con il Pescara.- sono le parole di Sebastiani - A 46 anni mica puoi correre dietro ai ragazzini".

Sebastiani sui rinnovi a Pescara

Sebastiani poi si sofferma anche sulle questioni in casa abruzzese a partire dai rinnovi del centrocampista Luca Valzania e del trequartista Lorenzo Meazzi dicendosi fiducioso: "Stiamo ragionando per il rinnovo di entrambi. I ragazzi sono molto legati alla piazza e alla società. Loro resterebbero, ma ci vuole accordo su tutto. Noi venendo dalla B abbiamo un bonus da giocarci dal punto di vista dei volumi di fatturato quest'anno, invece il prossimo anno dovremo fare i conti col salary cup. - prosegue il presidente come riporta Tuttopescaracalcio. com - Mercato? Non so cosa manca, ma a questo penserà Foggia. Io a oggi faccio fatica a vedere delle mancanze nella rosa attuale".