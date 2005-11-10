L’obiettivo resta il forte difensore centrale da acquistare a gennaio ma il Milan è pronto a cogliere al volo eventuali occasioni che potrebbero arrivare dal mercato per non lasciare niente di intentato e regalare ad Amorim una squadra sempre più competitiva.

Se esce Estupinian c’è l’idea Mazraoui

Con Estupinian in uscita, i rossoneri stanno valutando alcune ipotesi. Una di queste sarebbe un ritorno di fiamma per un giocatore che già alcuni anni fa è stato oggetto di grande interesse. E il riferimento è a Noussair Mazraoui, esterno marocchino in forza al Manchester United, che da poco ha cambiato allenatore prendendo Pochettino. È normale che la nuova situazione porti a bloccare ogni tipo di discorso ma questa è una pista che potrebbe riaccendersi con l’anno nuovo. Certo non sarebbe un’operazione particolarmente economica visto che la richiesta è sui 20 milioni di euro ma, come detto, tutto dipenderà da Estupinian.

Tresoldi primo obiettivo ma occhio anche a Balogun

Intanto per l’attacco del futuro il nome che piace di più è quello di Tresoldi. Cardinale è pronto a fare uno sforzo importante per lui ma il Brugge almeno fino a giugno non prenderà in considerazione offerte. E allora occhio a Balogun, che invece già adesso dovrebbe lasciare il Monaco. La Juventus ci sta pensando da un po’ ma il Milan potrebbe fare a sorpresa anche un tentativo. Tornando alla difesa,se per l’immediato il nome più caldo è Gonçalo Inacio, una grande opportunità a parametro zero per il prossimo anno potrebbe essere Van Dijk, che a fine stagione lascerà il Liverpool visto che il suo contratto scade il 30 giugno. Al momento è solo un’idea ma i rossoneri rimangono alla finestra.