La Juve Stabia omaggia l'autore di 'Funiculì Funiculà": a lui è dedicata la terza maglia
Tommaso Maschio
La Juve Stabia ha deciso di omaggiare una delle canzoni più famose al mondo come "Funiculì Funiculà" e il suo autore il compositore Luigi Denza. La terza maglia del club campano infatti rende omaggio al musicista nato proprio a Castellammare di Stabia riportando, tono su tono, lo spartito della celebre canzone.
Il comunicato della Juve Stabia sulla terza maglia
La terza maglia celebra Luigi Denza, compositore stabiese che musicò le celebri note di “Funiculì Funiculà”, su testo di Giuseppe Turco. Un brano nato a Castellammare di Stabia, cantato per la prima volta alla Reggia di Quisisana e diventato in breve tempo famoso in tutto il mondo.
La maglia rende omaggio a questa importante eredità culturale attraverso lo spartito, riprodotto tono su tono, e dettagli fluo che ne esaltano il dinamismo, richiamando l’energia e l’identità della cultura stabiese.
Un omaggio alla musica, alla storia e all’orgoglio di Castellammare di Stabia.