È uno dei temi più dibattuti del momento a Napoli, tanto tra i tifosi quanto tra gli addetti ai lavori: perché Rasmus Hojlund segna con una continuità impressionante in Nazionale e non riesce a fare altrettanto in maglia azzurra? L'attaccante danese ha trovato la via del gol anche contro la Norvegia, portando a sei il suo bottino di reti in altrettante partite di Nations League. Con il Napoli, invece, sono appena tre i gol in dieci presenze in campionato, nessuno in quattro apparizioni in Champions League. Una discrepanza che ha alimentato ulteriormente le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, diventate sempre più frequenti nelle ultime settimane.

Il Napoli non valorizza le caratteristiche di Hojlund

Al netto della fiducia e della leadership di cui gode in Nazionale, la questione è soprattutto tattica. Il calcio per larghi tratti di partita troppo passivo del Napoli, accompagnato da una produzione offensiva insufficiente, finisce per penalizzare il centravanti danese. Il sistema di Allegri fatica a mandarlo in porta con la frequenza, il ritmo e le modalità più congeniali alle sue caratteristiche, costringendolo spesso a spendere energie lontano dalle zone in cui può essere realmente letale.

Le heatmap evidenziano la differenza

Il confronto tra le mappe di calore di Hojlund con le due maglie è particolarmente significativo. Con la Danimarca l'ex Manchester United staziona molto più frequentemente all'interno dell'area di rigore, beneficiando del calcio propositivo e dell'aggressività offensiva del 4-2-3-1 danese. Meno lavoro sporco a trenta metri dalla porta, più occasioni da finalizzare negli ultimi sedici. Una differenza sostanziale che dovrebbe far riflettere Allegri: prima ancora di chiedere più gol a Hojlund, bisognerebbe mettere Hojlund nelle condizioni di segnarne di più.