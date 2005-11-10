Due buone notizie in vista della ripresa del campionato e un nome nuovo da inserire nella lista dei desideri per il mercato di gennaio. Il Milan si prepara alla prima gara post sosta e dall'infermeria arrivano novità importanti per Ruben Amorim. La prima riguarda Mike Maignan, che era uscito all'intervallo della sfida di domenica tra la sua Francia e la Turchia: gli esami specifici a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno dato esito negativo e per questo l'estremo difensore del Diavolo sarà regolarmente disponibile per domenica.

Pavlovic punta il Frosinone

La seconda buona notizia arriva invece da Strahinja Pavlovic. Le sue condizioni in miglioramento tanto che ieri il serbo ha svolto una parte dell'allenamento con il resto del gruppo. Come per Maignan, ci sono sensazioni di crescente ottimismo per quanto riguarda il suo impiego nella sfida contro il Frosinone in programma per domenica alle ore 18 a San Siro.

Enzo Perez nel mirino del Milan

Dal campo al mercato il passo è breve e il nome nuovo per i rossoneri è quello di Enzo Perez, trequartista classe 2008 di proprietà del Real Oviedo che si è messo in mostra in questo avvio di stagione in Segunda Division. Per quel che riguarda il prezzo il discorso è in evoluzione. Nell'attuale accordo era stata inserita una clausola che avrebbe permesso, fino al 9 novembre, l'acquisto da parte di un altro club per 5,5 milioni di euro. Adesso, però, il Real Oviedo vuole aumentare questa clausola di 10 volte, portando così il suo prezzo a 55 milioni.