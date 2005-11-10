Il calciomercato di gennaio si avvicina e come sempre a conquistare le copertine di chi lo racconta sono quei possibili colpi in grado di far sognare un'intera tifoseria. Che spesso rispondono a nomi e volti di centravanti, meglio se anche con il vizio del gol. Esaminiamo cinque casi di cinque centravanti pronti ad infiammare la finestra invernale della Serie A.

Nicolò Tresoldi (Club Brugge)

Il grande obiettivo del Milan è questo ragazzo classe 2004 che a Bruges segna a ripetizione ormai dallo scorso anno e a giugno sarà oggetto del contendere tra le nazionali di Italia e Germania. In inverno però c'è già chi vorrebbe portarlo nello Stivale ed è il Milan. Il problema? La valutazione del Club Brugge che sembra aver già ampiamente scavalcato quota 50 milioni di euro.

Gustavo Varela (Monza)

Il capocannoniere della Serie A a sorpresa sta già facendo partire l'asta. Ci pensano il Napoli, a cui serve un nuovo vice-Hojlund, e ultimamente anche la Juventus, alle prese con una difficoltà nell'individuazione del centravanti adatto a Spalletti che va avanti da oltre un anno. Pagato 2,5 milioni di euro in estate dal Benfica (che ha il 20% sulla futura rivendita) il Monza si sfrega le mani pensando all'incasso. Per lasciarlo partire già ora, i brianzoli chiedono tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Lorenzo Lucca (Napoli)

Chi potrebbe far posto a Varela in casa Napoli è proprio lui. Rimasto in forza alla rosa azzurra dopo lo scorso calciomercato estivo, il centravanti di Moncalieri ha ricevuto diverse occasioni da Allegri, ma non le ha sfruttate ed è ancora fermo a quota zero gol segnati. Ci pensano in molti per gennaio, l'unica realtà di Serie A che sembra avere i requisiti per prenderlo, tra quelle interessate, è il Bologna.

Mateo Retegui (Al Qadsiyah)

Chi invece fa concorrenza a Varela, sponda Juventus, è l'oriundo che da un anno e mezzo è andato a giocare in Arabia Saudita. La vita apparirà più serena avendo in tasca i petrodollari degli sceicchi, ma la voglia di misurarsi su certi livelli potrebbero spingerlo a valutare di tornare in Europa. Per la Juventus e Spalletti (che lo ha allenato da ct dell'Italia) sarebbe una delle due soluzioni migliori.

Alexander Sorloth (Atletico Madrid)

L'altro nome fatto da Spalletti ai propri dirigenti, ancor prima di quello di Retegui (e di Varela, da lui comunque condiviso) è quello del norvegese. Cercato già nel corso dell'ultima estate, la Juve sembrava poterci mettere le mani ma Simeone alla fine lo ha blindato e si è opposto alla cessione. La speranza della dirigenza bianconera, e del suo allenatore, è che nel frattempo abbia cambiato idea.