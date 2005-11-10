La sconfitta con la Salernitana nell’ultimo turno e il -13 dal Potenza capolista anno fatto suonare il campanello d’allarme in casa Catania anche se non hanno portato all’esonero del tecnico Emilio Longo dopo un lungo vertice tra i dirigenti etnei che è andato in scena ieri sera prolungandosi fino a notte inoltrata. Il club ha però deciso, in vista di un altro scontro fra big come quello con il Bari di domenica al Massimino, di mandare la squadra in ritiro da subito per preparare una sfida che i rossoazzurri non possono sbagliare per non dover già abdicare alla corsa alla vittoria del Girone C.

Longo resta, ma fino a quando?

Come riferisce Lasicilia.it al momento la dirigenza ha deciso per la conferma del tecnico Longo rinnovandogli nuovamente la fiducia per allontanare le voci sui possibili sostituti. Secondo quanto era emerso nelle scorse ore infatti erano due le piste battute dagli etnei: quella interna che portava al tecnico della Primavera Stefano Sturaro, che aveva chiuso la carriera da giocatore proprio a Catania, e una ‘esterna’ che portava a un ritorno di fiamma per Fabio Caserta. La conferma di Longo appare a tempo visto che un rovescio casalingo contro il Bari potrebbe portare ad altre decisioni.

Confronto dirigenza-calciatori

I dirigenti hanno inoltre incontrato anche i giocatori per analizzare non solo la sconfitta di Salerno, ma anche il momento che sta attraversando la squadra in questa prima parte di stagione anche per capire se ci sono attriti o problemi interni che dovranno essere superati. In particolare il club voleva comprendere le ragioni del comportamento casalingo della squadra e delle mancate reazioni nelle ultime due trasferte.