Continua l'eco mediatica del ritorno in campo di Ronaldinho, socio e calciatore del Ravenna che domenica - in occasione del derby dei giallorossi contro il Forlì - ha fatto il suo ritorno in campo, undici anni dopo quella che sembrava essere allora la sua ultima partita ufficiale. Solo un tempo in campo, il primo, e al netto di polemiche e/o gioie suscitate, quei 45 minuti rimangono nella storia del calcio. Ma abbiamo accennato alle polemiche, ed eccone una relativa alla divisa da gioco.

Ronaldinho ha giocato con una maglia fake?

I più attenti osservatori si sono resi conto che la maglia con cui il brasiliano è sceso in campo ha nome e numero stampati con font differente rispetto alle casacche vendute ai tifosi, che hanno nome e numero dorati e microforati, a differenza della divisa da gioco che li ha invece pieni e lucidi, nel pieno rispetto dei requisiti di leggibilità imposti dalla Serie C. E, come ha precisato in un video Instagram Filippo Delprete, conosciuto sul web come Italian Jersey Collector, la versione commerciale non è molto leggibile, specie poi in tv. Quindi nessuna maglia falsa, la versione da gioco si è solo dovuta adattare al regolamento vigente.

C'è però una particolarità.

Ronaldinho ha indossato la maglia con un nameset diverso, di fatto portando in campo una versione unica e matchworn che finirà all'asta. Non ancora noto il prezzo, ma la corsa alla maglia ci sarà sicuramente.