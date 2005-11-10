In casa Catania il momento non è dei migliori con la squadra reduce dalla sconfitta contro la Salernitana che l’ha fatta precipitare a -13 dal primo posto e un lungo vertice societario in cui si è deciso di confermare la fiducia al tecnico Emilio Longo, almeno fino al Bari, e di mandare la squadra in ritiro per preparare proprio la sfida contro i pugliesi. Intervenuto ai microfoni di TuttoC.com l’ex difensore etneo Giovanni Marchese ha parlato così della situazione: “Direi che per una squadra che vuole vincere, effettivamente, sei sconfitte nelle prime quattordici giornate sono troppe e, più che altro, la vetta pian piano si allontana. Nonostante ciò, però, il Catania è lì a combattere tra le prime e ricordiamoci che il campionato è ancora lungo. Non so se sia un problema mentale, tattico o di rosa; questo può dirlo solo chi vive i ragazzi al cento per cento. Ricordiamoci anche che, da fuori, è sempre tutto più semplice".

La società ha deciso di confermare l'allenatore, mandando però la squadra in ritiro. È una scelta condivisibile oppure sarebbe servito un intervento più drastico?

"Per quanto riguarda il ritiro, penso che la società, insieme al mister, abbia deciso di farlo per tenere concentrati i ragazzi dopo la sconfitta a Salerno, fare gruppo e preparare al meglio la sfida con il Bari”

Domenica contro il Bari potrebbe essere l'ultima occasione per Longo. Una vittoria basterebbe a salvare la sua panchina oppure servirà soprattutto una prestazione convincente?

"Nel bene e nel male, i meriti e le responsabilità non sono mai solo dell'allenatore, ma vanno condivisi da tutto il gruppo, a partire dai calciatori e dal tecnico stesso che sono i protagonisti principali. Le gioie e le colpe si dividono sempre. Non so se questa possa essere l'ultima occasione per mister Longo: dipende dalla società e da ciò che i dirigenti vedono in allenamento e durante le partite. Penso però che il mister e i giocatori debbano pensare solo a preparare al meglio la prossima gara. Se sono a Catania è perché sono stati scelti dal club e godono della sua piena fiducia. Un eventuale cambio in panchina o qualche cessione a gennaio rappresenterebbero una piccola sconfitta anche per la dirigenza. Credo quindi che sia i calciatori sia il mister abbiano ancora il tempo per dimostrare alla società di non aver sbagliato scelta".