La fase a gironi di Nations League è andata ufficialmente agli archivi, con il colpo di scena finale scritto da Haaland su calcio di rigore per la qualificazione della Norvegia che ha beffato la Danimarca, e come sempre è arrivato anche il tempo dei verdetti. A marzo inizierà la fase a eliminazione diretta con i quarti di finale che verranno disputati tra le Nazionali che sono arrivate o prime o seconde nei rispettivi gruppi di Lega A.

I verdetti della Lega A

Ai quarti di finale: Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna, Portogallo e Norvegia.

Retrocesse: Repubblica Ceca e Turchia.

Agli spareggi per non retrocedere: Danimarca, Croazia, Galles e Serbia.

I verdetti della Lega B

Promosse in Lega A: Svizzera, Austria, Svezia e Irlanda del Nord.

Agli spareggi per la promozione: Slovenia, Ungheria, Irlanda e Bosnia-Erzegovina.

Agli spareggi per non retrocedere: Macedonia del Nord, Georgia, Israele e Romania.

I verdetti della Lega C

Promosse in Lega B: Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda.

Agli spareggi per la promozione: Bielorussia, Cipro, Faroer ed Estonia.

Le novità della Nations League 2028/29

Non ci saranno retrocessioni dalla Lega C alla Lega D e, viceversa, promozioni dalla D alla C, visto che le due leghe verranno accorpate. La prossima edizione della Nations League, quella 2028/29, avrà infatti una struttura completamente diversa: dalle attuali quattro leghe si passerà a tre, composte da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre che disputeranno sei partite contro cinque avversari diversi: in casa o in trasferta contro squadre appartenenti a fasce diverse, in casa e in trasferta contro l'avversario della stessa fascia. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C sarà composta da un girone di 7 squadre.