L'ambiente del Napoli è in ebollizione e non soltanto per i risultati difficili della squadra azzurra nella prima parte di stagione. Ci si è messo di mezzo ora anche il caso Kevin De Bruyne, aperto in questa sosta anche per via delle dichiarazioni della moglie che sono riemerse da una vecchia intervista di settembre e hanno riaperto una voragine di dubbi sul futuro. Anche perché c'è chi si sta muovendo già per gennaio.

No a 2 milioni da Eindhoven

Si tratta del PSV, la società più interessata in assoluto a De Bruyne fino a questo momento. Tanto da aver già formulato una propria proposta al Napoli, da 2 milioni di euro, che è stata però rispedita al mittente dal presidente Aurelio De Laurentiis: conscio di quanto abbia puntato sul campione belga, il numero uno del club azzurro ha chiuso la porta in attesa di un nuovo rilancio da Eindhoven. E Allegri ha dato due giorni di riposo aggiuntivi a De Bruyne, il quale tornerà a Castel Volturno soltanto tra qualche ora.

Manna verso il rinnovo

Intanto novità significative in arrivo anche sul fronte del direttore sportivo, perché ADL sta muovendosi per rinnovare il contratto di Giovanni Manna. Nel nuovo accordo con il dirigente, è prevista una scadenza del vincolo al 30 giugno 2032. Un messaggio ai naviganti: guai a cercare un capro espiatorio.