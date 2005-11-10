L'Argentina ne fa 7, Paz e Mastantuono 2 a testa. Segna anche Pulisic, USA in semifinale
Michele Pavese
Il Brasile chiama, l'Argentina risponde. E che risposta! contro il Costa Rica, squadra che occupa la posizione numero 55 del ranking FIFA, la squadra di Scaloni vince con un perentorio 7-0; protagonisti della serata dell'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba due stelle della nostra Serie A, Nico Paz e Franco Mastantuono, autori - come Julian Alvarez - di una doppietta in 45' (il giocatore della Fiorentina è entrato a inizio ripresa al posto dell'ex Real Madrid). L'ultima rete porta invece la firma di Alexis Mac Allister, mentre Maximo Perrone ha firmato due assist.
Nella notte italiana si sono disputate altre tre amichevoli che hanno visto protagoniste le big sudamericane: 0-0 tra Cile e Colombia, con i Cafeteros che hanno sprecato l'occasione per vincere la partita al 36', quando Luis Suarez ha sbagliato un calcio di rigore. Netta invece l'affermazione dell'Uruguay di Forlan, che rifila una sonora cinquina alla Repubblica Dominicana: Aguirre apre nella prima frazione, poi arriva la valanga negli ultimi 20', che porta la firma di Valdez (autogol), de la Cruz, Valverde e Damiani.
Chiude la vittoria per 2-0 dell'Ecuador sulla Bolivia, grazie ai centri di Mercado e Caicedo. Nella CONCACAF Nations League nessuna sorpresa: passano il turno USA e Messico, che eliminano Haiti e Giamaica e raggiungono Canada e Panama in semifinale: per gli americani segnano Pulisic e Hall, mentre Corona fa gioire il Tricolor.
Ecco tutti gli "italiani" protagonisti
Argentina-Costa Rica
Perrone (Como), 90' in campo
Nico Paz (Como), 46' in campo
Mastantuono (Fiorentina), entrato al 46'
Balerdi (Roma), in panchina
Castro (Roma), in panchina
Soule (Roma), in panchina
Troilo (Parma), entrato al 61'
Cile-Colombia
Loyola (Pisa), 90' in campo
Cabal (Juventus), 71' in campo
Arizala (Udinese), in panchina
Lucumì (Juventus), entrato al 24'
Mosquera (Verona), entrato al 71'
Vasquez (Roma), entrato al 46'
Ecuador-Bolivia
Yeboah (Venezia), 74' in campo
Estupinan (Milan), entrato al 64'
Uruguay-Rep. Dominicana
Olivera (Napoli), entrato al 46'
Rodriguez (Cagliari), entrato al 75'
USA-Haiti
McKennie (Juventus), 77' in campo
Pulisic (Milan), 65' in campo
Messico-Giamaica
Vasquez (Genoa), in panchina