Il Brasile chiama, l'Argentina risponde. E che risposta! contro il Costa Rica, squadra che occupa la posizione numero 55 del ranking FIFA, la squadra di Scaloni vince con un perentorio 7-0; protagonisti della serata dell'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba due stelle della nostra Serie A, Nico Paz e Franco Mastantuono, autori - come Julian Alvarez - di una doppietta in 45' (il giocatore della Fiorentina è entrato a inizio ripresa al posto dell'ex Real Madrid). L'ultima rete porta invece la firma di Alexis Mac Allister, mentre Maximo Perrone ha firmato due assist.

Nella notte italiana si sono disputate altre tre amichevoli che hanno visto protagoniste le big sudamericane: 0-0 tra Cile e Colombia, con i Cafeteros che hanno sprecato l'occasione per vincere la partita al 36', quando Luis Suarez ha sbagliato un calcio di rigore. Netta invece l'affermazione dell'Uruguay di Forlan, che rifila una sonora cinquina alla Repubblica Dominicana: Aguirre apre nella prima frazione, poi arriva la valanga negli ultimi 20', che porta la firma di Valdez (autogol), de la Cruz, Valverde e Damiani.

Chiude la vittoria per 2-0 dell'Ecuador sulla Bolivia, grazie ai centri di Mercado e Caicedo. Nella CONCACAF Nations League nessuna sorpresa: passano il turno USA e Messico, che eliminano Haiti e Giamaica e raggiungono Canada e Panama in semifinale: per gli americani segnano Pulisic e Hall, mentre Corona fa gioire il Tricolor.

Ecco tutti gli "italiani" protagonisti

Argentina-Costa Rica

Perrone (Como), 90' in campo

Nico Paz (Como), 46' in campo

Mastantuono (Fiorentina), entrato al 46'

Balerdi (Roma), in panchina

Castro (Roma), in panchina

Soule (Roma), in panchina

Troilo (Parma), entrato al 61'

Cile-Colombia

Loyola (Pisa), 90' in campo

Cabal (Juventus), 71' in campo

Arizala (Udinese), in panchina

Lucumì (Juventus), entrato al 24'

Mosquera (Verona), entrato al 71'

Vasquez (Roma), entrato al 46'

Ecuador-Bolivia

Yeboah (Venezia), 74' in campo

Estupinan (Milan), entrato al 64'

Uruguay-Rep. Dominicana

Olivera (Napoli), entrato al 46'

Rodriguez (Cagliari), entrato al 75'

USA-Haiti

McKennie (Juventus), 77' in campo

Pulisic (Milan), 65' in campo

Messico-Giamaica

Vasquez (Genoa), in panchina