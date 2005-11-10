La Vecchia Signora si rifà il look a gennaio? La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulle possibili mosse di mercato della Juventus, che va a caccia di almeno tre rinforzi nella finestra invernale dei trasferimenti. Non solo Pierre-Emil Hojbjerg del Marsiglia, a segno anche ieri sera in Nations League con la Danimarca, perché nella short list della società bianconera trovano posto anche Rayan Ait-Nouri del Manchester City per la fascia sinistra della difesa e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, individuato come il centravanti ideale.

Parola d'ordine: cedere

C'è un però, e si chiama dover far quadrare i conti. Perché la rosa della Juventus è fin troppo abbondante in termini quantitativi, considerando che ci sono anche gli infortunati Manuel Locatelli e Khephren Thuram, ma soprattutto Arkadiusz Milik, con cui i bianconeri non riescono a trovare l'accordo per liberarsi del contratto, e i vari giocatori fuori lista, come per esempio Edon Zhegrova e Daniele Rugani che non possono giocare in Europa League. Per questo come prima cosa Carnevali e Massara saranno chiamati a vendere.

Le alternative in ogni ruolo

Ci sono anche delle alternative per ciascuno dei ruoli. Secondo la rosea in attacco sta guadagnando punti Gianluca Scamacca dell'Atalanta, mentre Mateo Retegui dell'Al Qadsiah viene giudicato troppo oneroso come ingaggio. A centrocampo piace sì Darryl Bakola del Sassuolo ma più per l'estate che nell'immediato, a sinistra occhio anche alle soluzioni Alejandro Balde del Barcellona e Destiny Udogie del Tottenham.