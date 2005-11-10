Il calciomercato è il nostro core business, d'accordo. Ma è pure quel concetto astratto che tiene svegli i tifosi durante nelle fasi operative e che alimenta i sogni dei bambini. Dietro le notizie c'è però un mondo che molti non conoscono e che nella giornata di oggi proveremo a raccontarvi nel dettaglio, partendo dai metodi classici per acquistare un giocatore per arrivare ai nuovi modi di fare, sempre più creativi, di agenti e direttori sportivi. Spoiler: l'intelligenza artificiale ha fatto il suo ingresso prepotente anche in questo mondo.

Il calciomercato vecchio stampo e quello basato sullo scouting

Il mondo delle trattative ha funzionato così per decenni. Impersonificato dagli storici direttori sportivi italiani, basava il suo fondamento sui contatti personali dei vari dirigenti di club. Rapporti più o meno stretti con agenti e intermediari, rete di collaboratori in giro per il mondo e scouting. Tanto scouting. Alcune società ci hanno costruito sopra una fortuna, scovando sui campi di periferia talenti poi diventati icone mondiali. Concetti che esistono ancora ma che stanno piano piano scomparendo.

Il Moneyball e l'Intelligenza artificiale

Nell'ultimo decennio il calcio ha incontrato i dati e le sfaccettature proprie del mondo finanziario. Mettendo tutto nel pentolone ne è uscito fuori il Moneyball, di derivazione dal baseball. In soldoni si tratta di andare ad individuare le inefficienze del mercato, comprando il "prodotto" sottovalutato e non il grande nome. Significa, semplificando ancora, comprare a 5 ciò che in realtà vale 20. In questo ha sempre più peso l'utilizzo dell'AI, con i suoi modelli predittivi che hanno fatto irruzione nelle stanze dei bottoni dei vari club, non solo di Serie A.

L'Instant Team e i parametri zero

C'è poi chi si affida al momento storico per indirizzare le strategie. C'è chi qua e là nel tempo ha cercato di costruire degli "instant team", squadre che puntano su nomi e giocatori di conclamata esperienza per provare a vincere tutto e subito. Raramente questa strada ha funzionato, e infatti si vede sempre meno. O c'è chi scandaglia il panorama mondiale alla ricerca dei migliori parametri zero: un modo semplice per abbattere il costo dei cartellini in favore di ingaggi (e commissioni) più corpose.

Dalle 9.30 di oggi e ogni 20 minuti, l'approfondimento firmato TMW