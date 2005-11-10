Nuova tegola per Moise Kean. Dopo le prime voci arrivate nella scorsa mattinata, nel pomeriggio è arrivato un comunicato ufficiale del Como a fare chiarezza: "A seguito di un problema riscontrato durante l'allenamento, Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La nostra priorità è favorire il suo recupero. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere". Un comunicato che chiarisce solo in parte lo stato fisico del centravanti ma che comunque lascia intendere che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di rivederlo in campo.

Ultima apparizione lo scorso 2 ottobre

Kean ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Nazionale, in Nations League, contro il Francia il 2 ottobre e da quel momento in poi è iniziato il calvario dal quale non è ancora uscito, anzi. Ma come raccontato da Fabregas poche settimane fa l'infortunio potrebbe risalire a qualche giorno prima, quando l'ex Fiorentina rimediò un colpo alla tibia nel match contro il Belgio il 25 settembre. Il tecnico spagnolo fu molto chiaro: "Quando è arrivato da noi ha fatto un sacco di esami e tutti avevano dato luce verde. Il problema è stata la sosta: ha giocato da infortunato e quando è tornato aveva questo nuovo problema che prima nessuno aveva riscontrato".

Tempi di recupero difficili da prevedere

La certezza, a oggi, è però una sola. Il Como dovrà fare a meno di Kean per altre settimane, per altre partite importanti e decisive. Forse altri due mesi, impossibile fare stime certe, ma se le cose non dovessero migliorare a gennaio il club lariano potrebbe essere costretto a intervenire sul mercato, anche se i 35 milioni spesi per prelevare il classe 2000 dalla Fiorentina pesano eccome.