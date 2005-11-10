Fosforo per Daniele De Rossi. Ritorno in Italia per Hamed Traoré che in estate ha abbracciato i colori rossoblù dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia. Dopo aver smaltito l'infortunio, l'ivoriano è una delle frecce nell'arco del tecnico romano in questa stagione.

Traoré, quest'estate con la chiamata del Genoa è tornato in Italia.

"Sono tornato nel Paese dove tutto è iniziato. Ho ritrovato gli amici e il calcio italiano. Non vedevo l'ora di tornare, l'Italia è il Paese che mi ha accolto quando ero bambino e che mi ha cresciuto".

Come l'ha accolta il gruppo?

"I ragazzi sono fantastici, sono dei bravi ragazzi. Ci divertiamo fuori dal campo, facciamo scherzi ma in campo c'è voglia di lavorare e di stare sempre uniti. E in campo direi che si vede".

Che Serie A ha ritrovato? "Il calcio va avanti. Si migliora. Secondo me è cambiato tanto rispetto a quando avevo iniziato io".

Cosa vi chiede mister De Rossi?

"Cerca di trasmettere il suo spirito alla squadra. Cerca sempre di spronarci a dare sempre il massimo. Lui ha una fiducia pazzesca nella sua squadra e noi abbiamo fiducia in lui. Non ci ha mai mollato, ha sempre provato ad aiutarci anche quando le cose non andavano bene. Era sempre positivo perché credeva in noi e noi eravamo consapevoli. Chiedevamo un po' di tempo perché poi alla fine tutto si risolve. Ora abbiamo trovato la strada. Non abbiamo risolto tutti i problemi però bisogna sempre mantenere la barra dritta".

Dopo la sosta c'è il Sassuolo. Cosa le ha dato questo club?

"Mi ha dato tanto tanto sia a livello calcistico che umano. Il Sassuolo è una squadra di famiglia. Torno spesso là a trovare mia mamma Franca. Sono rimasto legato a tante persone. Il Sassuolo mi ha accolto quando avevo 19 anni".

Nei centrocampisti c'è Wiafe. Che le pare?

"E' un ragazzo intelligente e che ha voglia di lavorare e migliorare. Io cerco di dargli un po' di consigli e lui vuole imparare. Potrà fare grandi cose".

E nel vostro ruolo quanto è importante avere un allenatore come De Rossi?

"Io parlo spesso con il mister. Questa posizione l'ho ricoperta ad Empoli ma avevo 18 anni. Mi dà dei consigli su come muovermi e come far girare la squadra".

Dopo l'amichevole di Bucarest De Rossi rimase colpito positivamente dalla sua condizione fisica. Aveva tanta voglia di tornare.

"Davvero tanta voglia di tornare. Certo, voglio sempre migliorare e crescere e lavoro tanto in questo senso sia a casa che al campo. Io avrei voluto tornare già dalla gara con il Frosinone ma il club ha fatto bene ad avere prudenza".

E ci pensa mai a fare il primo gol al "Ferraris" davanti a quei 30.000?

"Certo che ci penso. Poi ovviamente con il ruolo che ricopro è anche giusto dare l'apporto agli attaccanti".