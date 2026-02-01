Dietrofront Torino per Tchoca, i suoi agenti minacciano azioni legali: "Parere medico astratto"

La vicenda che avrebbe dovuto portare João Pedro Tchoca dal Corinthians al Torino non è destinata a chiudersi con un semplice nulla di fatto. Se sul piano sportivo l’operazione può dirsi conclusa, sul fronte extra-campo restano strascichi destinati a far discutere. Dopo l’arrivo in Italia e lo svolgimento delle visite mediche, la trattativa si è infatti interrotta improvvisamente, dando origine a una presa di posizione durissima da parte dell’agenzia del calciatore, che ora mette in discussione l’operato del club granata e apre anche a possibili azioni legali.

Di seguito il comunicato ufficiale: "OTB Sports comunica che l'atleta João Pedro Tchoca riprenderà la sua normale routine di allenamento allo Sport Club Corinthians questo lunedì, 2 febbraio. L'atleta era vicino al trasferimento al Torino, ma la trattativa è saltata dopo un parere del reparto medico del club italiano. Parere questo piuttosto astratto e basato su un esercizio di futurologia poco credibile, anche per la scienza moderna. Oltre a respingere con forza il parere del reparto medico del Torino, OTB ha segnalato al SCCP che il club dispone di sufficienti risorse per un'eventuale azione legale presso la FIFA per il risarcimento dei danni, se la dirigenza del Corinthians lo riterrà opportuno. Va sottolineato che il ripudio non riguarda in alcun modo anche il reparto calcio del Torino, al quale esprimiamo il nostro profondo rispetto e ammirazione per il modo professionale e anche umano con cui il competente direttore Gianluca Petrachi ha trattato la situazione Tchoca.

Infine, l'OTB conferma che, tornando in attività lunedì, João Pedro Tchoca sarà il nuovo proprietario della maglia 4 del Corinthians per il resto della stagione. Questo è tutto per il momento, OTB Sports".