Inter, Marotta sul petardo in campo: "Insulso, clamoroso. Dico grazie ad Audero"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il grave fatto accaduto allo stadio Zini, nel corso del secondo tempo. Dagli spalti occupati dai tifosi nerazzurri infatti è stato lanciato un petardo che ha colpito il portiere della Cremonese, Emil Audero.

Queste le parole di Marotta: "Ho tanta esperienza, ma sono situazioni che non ho mai vissuto. Sono qui per condannare un gesto insulso, clamoroso dal punto di vista dell'antisportività. Lo sport ha valori lontani da quello che abbiamo visto. So che le autorità stanno indagando, magari il gesto è isolato e quindi attendiamo per esprimere ulteriori pareri. Però credo che quello che penso, lo pensano anche tutti i tifosi dell'Inter. Dico grazie ad Audero: per la sua professionalità la partita è stata potuta giocare fino alla fine. Noi abbiamo il compito di fare cultura, non potevamo prevedere una cosa del genere e la condanniamo nella maniera più assoluta".