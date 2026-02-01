Serie B, Padova e Monza a riposo sull'1-1: a Bortolussi ha risposto Colpani
Si è concluso il primo tempo del match tra Padova e Monza. 1-1 il risultato al 45’ firmato da un gol in apertura per i padroni di casa firmato da Bortolussi su calcio di rigore. Nel finale di frazione, invece, arriva il pareggio brianzolo firmato da Colpani.
Le formazioni di partenza
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Harder, Di Maggio, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi. All.: Andreoletti
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Brorsson, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Hernani; Dany Mota. All.: Bianco.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Domenica 1° febbraio 2026
Padova – Monza 1-1 (in corso)
17’ rig Bortolussi (P), 45’ Colpani (M)