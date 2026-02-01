Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici

Era il 31 agosto, quando l'Inter è andata incontro ad una sorprendente sconfitta interna contro l'Udinese. Non una cosiddetta "piccola", ma comunque una gara da vincere per i nerazzurri, o quantomeno da non perdere. Da allora la squadra di Cristian Chivu ha cambiato chip e non ha più sbagliato questo genere di partita.

Sì, negli scontri diretti Lautaro Martinez e compagni hanno faticato non poco e dovrà registrare ciò che non va in quel tipo di gara per arrivare a vincere titoli in questa stagione. A ben vedere però l'impressione è che non sbagliando un colpo in tutte le restanti gare, sia quasi disarmante per le altre squadre inseguitrici tenere botta. Perché reggere un ritmo come quello dei nerazzurri in questo periodo, è cosa complessa.

Con il 2-0 rifilato alla Cremonese infatti l'Inter ha centrato la decima vittoria nelle ultime undici gare giocate in Serie A. L'unica gara non vinta è stata quella contro il Napoli, appunto. A fine partita Bastoni ha parlato di questo tema: "Cosa è più decisivo fra gli scontri diretti e queste partite? Se guardo la classifica diventa decisivo vincere queste partite che sembrano facili, ma che nascondono tante insidie. Grazie alle rotazioni del mister riusciamo sempre a mettere in campo grandi prestazioni. Chiaramente lo scontro diretto è quello che ci manca, ma penso che ci manchino pochi dettagli".