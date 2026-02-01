Il Milan chiude per Mateta dal Crystal Palace: visite mediche in corso a Londra

Il Milan si appresta a mettere le mani su un nuovo attaccante e a regalarsi il profilo di Jean-Philippe Mateta (28 anni), ormai da qualche ora il prescelto della dirigenza rossonera per rinforzare il reparto avanzato.

Mateta era stato già bloccato dal Milan in vista dell'estate, ma stando agli ultimi aggiornamenti in arrivo da Oltremanica, l'affare è destinato a chiudersi adesso. Sì, perché il Crystal Palace ha anticipato la mossa per assicurarsi il proprio sostituto per il presente, individuato in Strand Larsen dal Wolverhampton.

Il Crystal Palace ha quindi liberato Mateta già per l'immediato, tanto che secondo quanto riferito dal portale britannico The Athletic, il calciatore sta già svolgendo le visite mediche per i rossoneri a Londra. Non c'era solo il Milan tra le possibili soluzioni di Serie A per il francese, che è stato seguito anche dalla Juventus. Ad avere la meglio, però, sarebbe stato appunto il Diavolo, che adesso allunga ulteriormente le rotazioni là davanti.

Mateta lascia il Crystal Palace dopo 5 anni esatti dal suo arrivo in Inghilterra. Acquistato dalle Eagles di Londra nel gennaio 2021 in prestito oneroso dal Mainz, nella successiva finestra invernale del 2022 è stato poi riscattato a 11 milioni di euro. Lascia la squadra di Premier League con 186 partite ufficiali e 56 gol.