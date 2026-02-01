Benevento, Floro Flores dopo la rimonta sull'Atalanta U23: "Così rischiamo l'infarto..."

Grande rimonta del Benevento, che sotto 3-1 all’intervallo sul campo dell’Atalanta U23 ribalta tutto nella ripresa e conquista una vittoria pesantissima, salendo in vetta in solitaria.

Al termine della gara, il tecnico sannita Antonio Floro Flores ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Non ho mai visto debolezza nei ragazzi, eravamo tutti convinti che avremmo rimontato. A fine primo tempo non ero neanche arrabbiato, perché ho visto una squadra viva. Vittorie come questa ti danno una spinta enorme per fare il salto di qualità. L’esultanza? Rischiamo l’infarto in tanti, ma partite così regalano una gioia immensa, soprattutto contro una squadra forte come l’Atalanta”.

Floro Flores ha poi analizzato la partita nel dettaglio:

“Nel primo tempo abbiamo agevolato l’Atalanta con alcuni errori e abbiamo sbagliato anche delle scelte in fase offensiva. Però sul piano del palleggio siamo stati all’altezza e la rimonta è stata pazzesca”.

Un pensiero speciale è andato al presidente e ai tifosi:

“Il presidente Vigorito ci ha ringraziato e ci ha detto che gli abbiamo fatto tornare il sorriso. La sua presenza è fondamentale ed è bello vederlo di nuovo felice e con voglia di fare calcio. Dedichiamo questa vittoria a lui e ai tifosi, che ci hanno dato una grande mano”.