Inter, Bastoni: "Non la prova migliore per qualità, ma porto a casa la solidità mostrata"

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 23^ giornata di Serie A.

Cosa ti porti più a casa di questa partita?

"Mi porto a casa la solidità con cui l'abbiamo portato a casa: dal punto di vista qualitativo non siamo stati la migliore Inter di quest'anno, ma per vincere queste partite bisogna essere anche più sporchi. Abbiamo comandato la partita, era importante vincere e in trasferta contro queste squadre non è mai facile".

Il fatto che volete vincere a volte vi fa andare troppo?

"E' la nostra indole. Volevamo partire forte, se le porti sullo 0-0 al 60'/70' inizia a subentrare un po' di nervosismo e diventa difficile portarla a casa. Stiamo bene fisicamente, abbiamo voglia di giocare e il mister con le rotazioni ci sta facendo anche riposare quando serve. Speriamo di andare avanti così".

Quante persone hai invitato, venendo da qua vicino?

"Qua ho la famiglia, tanti amici erano in curva della Cremonese. Ho donato tutto a chi era qua a vedere".

Un commento sull'episodio di Audero?

"Sono episodi assolutamente da condannare, mi accodo al presidente Marotta e a Lautaro. Al di là delle bandiere, sono cose da evitare. Esprimo solidarietà ad Audero e speriamo che queste cose accadano sempre meno".