Serie C, 24ª giornata: il Benevento ribalta l'Atalanta U23. Tre punti preziosi per la Torres

Claudia Marrone
Oggi alle 16:35Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, ha preso il via la 24ª giornata del campionato di Serie C che si concluderà poi domani sera con i due match delle ore 20:30, che prenderanno quindi il via mezzora dopo la chiusura del calciomercato invernale. A ogni modo, la domenica di terza serie ha preso il via alle ore 12.30, con due gare del Girone A, ed è proseguita con le partite delle 14:30.

Gare che sono da poco terminate, e il risultati più eclatante arriva da Caravaggio, dove nel secondo tempo il Benevento ribalta l'Atalanta U23 - che aveva due gol di vantaggio - e si porta in testa alla classifica del Girone C, dove si vedono anche le vittorie di Monopoli e Team Altamura ai danni, rispettivamente, di Latina e Trapani. Nel Girone A, invece, bene la Pro Vercelli, che batte il Novara, mentre nel Girone B sono preziosi i tre punti che la Torres porta a casa battendo la Ternana; vince anche la Juventus Next Gen, contro il Pineto.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-2
36' [rig.] Diakite, 86' Liviero
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Atalanta U23 - Benevento 3-4
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)
Monopoli - Latina 1-0
46' Vinciguerra
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
Domenica 1° febbraio
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Benevento 54*, Catania 51*, Salernitana 45, Casertana 39, Monopoli 37*, Cosenza 37, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Team Altamura 30*, Potenza 29, Sorrento 27*, Latina 26*, Atalanta U23 26*, Trapani 25*, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

