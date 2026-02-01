Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 24ª giornata: dopo i primi 45', Benevento in crisi. Sorride la Juventus Next Gen

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 15:21Serie C
Claudia Marrone

Al via venerdì sera la 24ª giornata del campionato di Serie C che si concluderà poi domani sera con i due match delle ore 20:30, che prenderanno quindi il via mezzora dopo la chiusura del calciomercato invernale. A ogni modo, la domenica di terza serie ha preso il via alle ore 12.30, con due gare del Girone A, e sta proseguendo adesso con le partite delle 14:30, che hanno quindi mandato da poco in archivio i primi tempi.

E proprio nel primo raggruppamento, la Pro Vercelli si porta in vantaggio sul Novara, ma il risultato più eclatante arriva dal Girone C, dove il Benevento è sotto per 3 reti a una sul campo dell'Atalanta U23, dove i sanniti si presentavano forti del ko di ieri del Catania; sorride poi il Team Altamura, in vantaggio a Trapani, mentre i primi 45' tra Monopoli e Latina terminano a reti bianche. Nel Girone B bene la Juventus Next Gen, avanti sul Pineto, mentre la Torres, dagli undici metri, va in vantaggio a Terni.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra

Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Pro Vercelli 29*, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27*, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-1
36' [rig.] Diakite
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Juventus Next Gen 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
**due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Atalanta U23 - Benevento 3-1
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A)
Monopoli - Latina 0-0
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
Domenica 1° febbraio
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)

Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

