Serie B, Alvarez lancia il Monza nel finale: Padova piegato 2-1 all'Euganeo

L’ultimo posticipo della 22ª giornata di Serie B sorride al Monza, che espugna l’Euganeo battendo il Padova 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di episodi.

Partono forte i biancoscudati che al 15’ passano in vantaggio: Brorsson trattiene Di Maggio in area e l’arbitro Massimi assegna un rigore tra le proteste. Dal dischetto Bortolussi è freddo e spiazza Thiam per l’1-0. Il Monza reagisce subito e al 24’ Azzi impegna Sorrentino. Alla mezz’ora è ancora Di Maggio a sfiorare il raddoppio con un tiro alto. Poco prima dell’intervallo arriva però il pareggio: Birindelli serve Colpani che, lasciato solo, batte Sorrentino e fa 1-1.

Il Monza riparte meglio e al 52’ colpisce la traversa con Ravanelli. All’82’ il Padova sembra tornare avanti su azione da corner, con Bortolussi che insacca da pochi passi, ma il VAR annulla tutto per un fallo di Sgarbi su Pessina. Scampato il pericolo, la squadra di Paolo Bianco trova il colpo decisivo all’88’: cross di Ciurria e stacco vincente di Agustin Alvarez, entrambi appena entrati, per il 2-1 finale.

Di seguito, il punto sul turno:

SERIE B, 22ª GIORNATA

Bari – Palermo 0-3

57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia

Avellino – Cesena 3-1

8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)

Empoli - Modena 0-0

Sudtirol - Catanzaro 2-1

3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)

Venezia – Carrarese 2-1

26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)

Virtus Entella - Frosinone 1-1

49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)

Pescara - Mantova 2-2

17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)

Sampdoria - Spezia 1-0

90'+1 Ricci

Reggiana – Juve Stabia 1-1

1' Mosti (J), 30' Gondo (R)

Padova – Monza 1-2,

17’ rig Bortolussi (P), 45’ Colpani (M), 87 Alvarez (M)

Di seguito la classifica completa del turno:

Venezia 47

Frosinone 46

Monza 44

Palermo 41

Cesena 34

Modena 34

Juve Stabia 34

Catanzaro 32

Carrarese 29

Empoli 28

Sudtirol 28

Avellino 28

Padova 25

Sampdoria 22

Virtus Entella 21

Reggiana 21

Bari 20

Mantova 20

Spezia 20*

Pescara 15