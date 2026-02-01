Serie B, Alvarez lancia il Monza nel finale: Padova piegato 2-1 all'Euganeo
L’ultimo posticipo della 22ª giornata di Serie B sorride al Monza, che espugna l’Euganeo battendo il Padova 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di episodi.
Partono forte i biancoscudati che al 15’ passano in vantaggio: Brorsson trattiene Di Maggio in area e l’arbitro Massimi assegna un rigore tra le proteste. Dal dischetto Bortolussi è freddo e spiazza Thiam per l’1-0. Il Monza reagisce subito e al 24’ Azzi impegna Sorrentino. Alla mezz’ora è ancora Di Maggio a sfiorare il raddoppio con un tiro alto. Poco prima dell’intervallo arriva però il pareggio: Birindelli serve Colpani che, lasciato solo, batte Sorrentino e fa 1-1.
Il Monza riparte meglio e al 52’ colpisce la traversa con Ravanelli. All’82’ il Padova sembra tornare avanti su azione da corner, con Bortolussi che insacca da pochi passi, ma il VAR annulla tutto per un fallo di Sgarbi su Pessina. Scampato il pericolo, la squadra di Paolo Bianco trova il colpo decisivo all’88’: cross di Ciurria e stacco vincente di Agustin Alvarez, entrambi appena entrati, per il 2-1 finale.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
Reggiana – Juve Stabia 1-1
1' Mosti (J), 30' Gondo (R)
Padova – Monza 1-2,
17’ rig Bortolussi (P), 45’ Colpani (M), 87 Alvarez (M)
Di seguito la classifica completa del turno:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 44
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 34
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 21
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15