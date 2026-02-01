La Juventus passa in vantaggio a Parma: testata di Bremer su sviluppo d'angolo
TUTTO mercato WEB
La Juventus si porta in vantaggio al Tardini grazie alla rete di Gleison Bremer su sviluppo di calcio d'angolo. Conceiçao alla battuta, l'ex Torino stacca più in alto di tutti e di testa trafigge Corvi. Parma sotto 1-0 al quarto d'ora di gioco.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Parma-Juventus a cura della redazione di TMW!
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile