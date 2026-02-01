TMW Il Perugia aspetta la risposta di Verre. Ma nelle ultime ore si è inserito il Ravenna

Dopo la Salernitana, che sembra aver allentato la presa, anche il Perugia si è inserito nella corsa per Valerio Verre, attualmente svincolato. Tra le parti, come già avevamo riportato , è già iniziata una trattativa e il club umbro, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, è ora in attesa di una risposta da parte del giocatore.

Nelle ultime ore, però, come sempre raccolto dalla nostra redazione, si è aggiunto un nuovo pretendente: il Ravenna, che può mettere sul piatto una situazione di classifica più tranquilla rispetto a quella del Perugia. Un fattore che potrebbe pesare nella scelta finale del centrocampista, alla ricerca del progetto giusto per rilanciarsi dopo lo svincolo.

La sensazione è che la decisione possa arrivare a breve, con Perugia e Ravenna pronte a contendersi il sì di Verre, mentre la Salernitana, al momento, resta più defilata.